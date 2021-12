Ursulinen gewinnen Wettbewerb "Aufblühn"

Die 2a sammelte am meisten Pflanzenarten. Damit gewannen die Schülerinnen den Hauptpreis von 400 Euro.

1600 Schülerinnen und Schüler haben am Wettbewerb "Aufblühn" des Salzburger Naturschutzbundes teilgenommen. Dabei galt es, zwölf ausgesuchte Pflanzenarten zu entdecken. 75 Klassen in ganz Salzburg stürzten sich mit ihren Lehrerinnen zur botanischen Forschungsreise in die freie Wildbahn.

Gesucht waren Schneeball, Vogelbeere, Schlehdorn, Weißdorn, Traubenkirsche, Waldrebe, Stieleiche, Bergahorn, Weißtanne, Heckenrose, Holunder und Hasel. Altersgerechte Lernmaterialien mit liebevoll gestalteten Steckbriefen vermittelten grundlegendes Wissen zu diesen heimischen Arten. Man wolle mit der Aktion das Wissen um die heimische Flora fördern und ...