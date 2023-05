Urzeitpark in Gosau wird verkauft

Aus Altersgründen wollen die Gesellschafter den rund zwei Hektar großen Urzeitpark in Gosau verkaufen. Der Abtenauer Josef Brandauer besitzt zwei Anteile.

Der Dinosaurier ist eine der Attraktionen im urzeitlichen Park in Gosau.

Ein Dinosaurier fährt auf Schienen über einen Wassergraben, ein Kind greift den Rüssel eines Mammuts an. Das urzeitliche Tier schreit. Das Kind schaut zuerst überrascht und lacht dann begeistert.

Der Urzeitpark in Gosau befindet sich auf dem Weg zum Gosausee in einem Wald. Mit seinen kleinen Tümpeln, Bächen und Wasserspielen ist er vor allem an heißen Sommertagen ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern.

Nach dem Winter wurde der Park heuer noch nicht eröffnet. Einige Attraktionen wie die Mammuts fehlen. "Aus Altersgründen liquidieren wir unsere Gesellschaft. Ich bin als Liquidator bestellt", sagt der Abtenauer Josef Brandauer. Nun sucht der 68-Jährige einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Die Gemeinde Gosau sowie der örtliche Tourismusverband seien interessiert, dass der rund zwei Hektar große Park und die angeschlossene Gaststätte weiterhin betrieben werden.

Flugsaurier, Riesenlibelle und Wasserspiele

Die Naturerbepark Gosau GmbH besteht seit 2007. Die Gesellschafter sind neben Brandauer die Brandauer GmbH, die Gemeinde Gosau, Steuerberater Gerhard Pilz, der Tourismusverband Inneres Salzkammergut, Michael Speer und Manuel Wallner.

Errichtet wurde der Kinderpark "Urzeitwald" anlässlich der oberösterreichischen Landesausstellung im Jahr 2008. Diese fand zum Thema Geologie statt. "Wir haben bei der Errichtung besonders auf die Sicherheit geachtet, es gab bis heute keine Unfälle", sagt Brandauer. Hauptattraktion sind der Flugsaurier, die Mammuts sowie viele Wasserspielstationen.

Pro Sommersaison (Juni bis September) gab es bisher bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher, vorwiegend Familien mit Kindern bis 14 Jahre, sowie Schulklassen.

Die Lage des Kinderparks ist vor allem an heißen Sommertagen, aber auch bei trübem Wetter sehr günstig, weil die Bäume Schatten spenden und ein durchrinnender Bach genügend Wasser zum Spielen liefert. Außerdem befindet sich ein großer Parkplatz direkt neben der Zufahrtsstraße zum Gosausee.

Die Gemeinde Gosau sowie der örtliche Tourismusverband sind an einer Fortführung sehr interessiert und haben dem neuen Betreiber ihre Unterstützung angeboten. "Unsere Exmitarbeiter helfen auch gerne beim Neubeginn", sagt der Abtenauer.

Nähere Informationen erhalten Interessenten bei Brandauer unter

der Handy-Nr.: +43 664 104 80 52.