Uttendorf: Demente Frau nach Suchaktion unverletzt geborgen

Der Mann hatte sich am Samstag zuletzt Kontakt mit seiner Frau und ist seit Sonntag als vermisst gemeldet. Er soll zuletzt im Gemeindegebiet von Bruck unterwegs gewesen sein.

In der Nacht auf Dienstag hielt eine große Gewitterzelle die Einsatzkräfte auf Trab. Es kam zu mehreren Überflutungen, Bäume stürzten um. Die Glemmtaler Landesstraße wurde teilweise vermurt.

Chronik

Ein Landwirtsehepaar hat am Montagnachmittag bei einem Blitzschlag auf ihrer Alm in Hinterglemm Verletzungen erlitten. Am Montagabend wurden 22.164 Blitze erfasst.