Uttendorf im Pinzgau: Scheune stand in Vollbrand

Die Brandursache ist noch unbekannt.

Am späten Freitagabend geriet eine Scheune in der Nähe der Bahnhaltestelle Manlitz in Uttendorf in Pinzgau in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Uttendorf konnte den Brand unter Kontrolle bringen und meldete um 00:15 Uhr Brand aus. Das geht aus dem Bericht der Polizei Salzburg hervor. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Warum die Heuscheune in Brand geraten ist, ist bis dato noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.