Uttendorf: Lkw 50 Meter abgestürzt

Der Lenker wurde bei dem Unfall verletzt.

In Uttendorf ist am Mittwochnachmittag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und etwa 50 Meter weit abgestürzt. Der 43-Jährige Lenker wurde dabei verletzt. Laut dem Bericht der Polizei sei er aufgrund von Unachtsamkeit von der Straße abgedriftet und schlussendlich in einer Baumreihe zum Stillstand gekommen. Er konnte sich selbstständig aus dem Lkw befreien und die Einsatzkräfte alarmieren. Der verletzte Lenker wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zell am See gebracht.