Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.

In Uttendorf ist am Mittwochnachmittag ein Lkw abgestürzt. Bei dem Unfall, der sich laut ersten Informationen des Roten Kreuzes im Ortsteil Atzbichl der Pinzgauer Gemeinde zugetragen hatte, wurde eine Person verletzt. Sie wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zell am See gebracht.