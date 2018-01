Uttendorf: Skifahrer wurde aus Liftgondel geschleudert

Nach einem Defekt stoppte die Gondel abrupt. Der Mann wurde gegen eine Scheibe geschleudert, die brach, und stürzte in die Tiefe.

Zu einem schweren Seilbahnunfall kam es am Mittwoch kurz vor 9 Uhr bei der Weißseebahn in Uttendorf. Ein Skifahrer wurde dabei aus einer Gondel katapultiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei schloss die Klemmeinrichtung der Gondel beim Ausfahren aus der Mittelstation Grünsee in Richtung Rudolfshütte nicht richtig. Dadurch rutschte die Gondel einige Meter am Seil talwärts. Als die Klemmeinrichtung wieder wirkte, kam es zu extrem starken Pendelbewegungen der betreffenden Gondel. Ein 24-jähriger Mann aus Maria Alm wurde dabei gegen die Kunststoffscheibe der Gondel katapultiert, die zerbrach. Der Mann fiel durch das kaputte Fenster und stürzte rund sechs Meter in die Tiefe, wo er im Schnee landete. Nach ersten Informationen dürfte er eine Wirbelverletzung erlitten haben. Ein 20-jähriger Saalfeldner, der ebenfalls in der Gondel saß, konnte sich in ihr halten. Er erlitt ein Schleudertrauma. Der Maria Almer wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Salzburg geflogen. Nach Angaben des Spitals haben die beiden Männer leichte bzw. mittelschwere Verletzungen erlitten. Laut einem behandelnden Arzt haben sie großes Glück gehabt.

Die betreffende Seilbahn ist die Zubringerbahn vom Enzingerboden im Stubachtal zur Gletscherwelt Weißsee mit der Rudolfshütte. Die Lifte und die Hütte gehören dem Zeller Hotelier Wilfried Holleis. Der ließ durch seinen Sprecher ausrichten: "Derzeit finden durch eine technische Kommission Erhebungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache statt. Die Seilbahn ist momentan gesperrt. Nach Fortschreiten der Untersuchungen werden weitere Informationen mitgeteilt." Sowohl Mitarbeiter der Seilbahnbehörde als auch der Erzeugerfirma trafen noch am Mittwoch am Unfallort ein. Die Inbetriebnahme der Seilbahn ist erst wieder möglich, wenn die Behörde grünes Licht gibt.

Die Betreiber hoffen, dass die Bahn am Freitag wieder fährt. Ein Seilbahnexperte sagte den SN, dies sei möglich, wenn es sich nur um ein einmaliges Problem bei der betreffenden Gondel und nicht um einen generellen Schaden an der Bahn handle. Bei der Ausfahrt aus der Station finde normalerweise eine automatische Klemmkraftprüfung statt. Säßen die Klemmen nicht richtig, werde die Bahn gestoppt. Das dürfte hier nicht funktioniert haben. Und die Scheiben sollten eigentlich nicht brechen. Er könne sich nur vorstellen, dass die ganze Scheibe bei starkem Druck aus dem Rahmen gedrückt werde. Bei modernen Bahnen gebe es eine Sicherung, damit die Scheibe auch dann nicht hinunterfallen könne.

