Valentina Klocker holte in London ersten großen Titel

Als SSM-Schülerin fuhr Valentina Klocker täglich nach München, um Basketball zu spielen. Heute ist sie erfolgreicher Profi. Die 1,85 Meter große Spielerin der London Lions holte den Sieg in der WBBL-Trophy.

Am vergangenen Sonntag war es so weit: Da durfte Valentina Klocker über ihren ersten großen Titel im Basketball jubeln. Die 1,85 Meter große Spielerin der London Lions holte den Sieg in der WBBL-Trophy. Im Finale schlug die gebürtige Henndorferin mit ihrem Team die Auswahl der Nottingham Wildcats klar mit 96:64. "Es ist toll, dass ich in meinem ersten Jahr als Profi gleich einen Titel hole. Ich bin so dankbar, dass ich Teil dieser Mannschaft bin, die eine so tolle Arbeitseinstellung ...