Eugendorf: Unbekannter zündet Radargerät neben Kati Kochs Gedenkstelle an Bundesstraße an

An einem Radargerät an der Wiener Bundesstraße in Eugendorf haben sich in den vergangenen Tagen gleich zwei Vandalenakte ereignet. Und zwar dort, wo im April 2020 eine junge Frau aus Henndorf Opfer eines Raserunfalles geworden war.

SN/polizei salzburg Der beschädigte Radarkasten an der B1, links im Bild zu sehen ist die schlichte Gedenkstelle für Kati Koch.