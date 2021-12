Vanillekipferl gibt es erst nach dem Friedensvertrag

Was für ein bemerkenswerter Satz: "Die Ich-AG schüttet keine Dividenden aus." Das Zitat ist dem neuen Buch des österreichischen Autors Alexander Peer entnommen.

Aktuell teilt sich dieses Land in zwei derartige Aktiengesellschaften namens "Ich-AG" auf. In jene der Impf-Befürworter und in jene der Gegner.

Als irrlichternde Mini-Minderheit dienen unbelehrbare, radikale Corona-Leugner vor allem der zweiten Gruppe als ein Art Bundesbrüder. Und eine sehr spezielle Partei in Österreich befeuert das Ganze obendrein.

Zurück zum Anfang ...