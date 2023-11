2500 Vanillekipferldosen für guten Zweck

Beim alljährlichen Vanillekipferlbacken im Salzburger Bauchladen bekamen die Damen des Lions Club Salzburg Amadea Unterstützung. Spitzenkoch und Gastrosoph Roland Essl leitete zum perfekten Vanillekipferl. In den vergangenen Wochen entstanden aus 850 kg Rohmasse und 200 kg Vanillezucker über 2500 Dosen gefüllt mit Vanillekipferln. Der Verkauf findet von 24. bis 30. November und am 14. Dezember in der Lions-Hütte am Alten Markt statt. Mit dem Erlös wird Projekten wie zum Beispiel dem mobilen Kinderhospiz Papageno sowie hilfsbedürftigen, manchmal ganz plötzlich in Not geratenen Familien sowie Kindern und Jugendlichen mit besonderem Unterstützungsbedarf geholfen.