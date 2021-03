Variantenfahrer löste Schneebrett aus

43-jährige Frau wurde bis zum Kopf verschüttet. Ihr Ehemann konnte sie bergen.

Ein noch unbekannter Freerider löste am Freitag gegen 11.30 Uhr in Mauterndorf auf der Variantenabfahrt Speiereck Osthang "Grünleiten" eine Schneebrettlawine aus. Eine 43-jährige Einheimische, die den Hang unterhalb befuhr, wurde von der Lawine erfasst und bis zum Kopf verschüttet. Ihr Ehemann wurde nicht von den Schneemassen erfasst. Er konnte seine Frau bergen. Sie kam mit dem Schrecken davon. Der Freerider fuhr zu dem Ehepaar, hielt kurz an und setzte seine Fahrt dann aber wieder fort. Die Frau wurde nach der Bergung mit dem Skidoo zur Liftstation gebracht. Im Einsatz befanden sich die Bergrettung und die Polizei mit je vier Einsatzkräften sowie ein Polizeihubschrauber. Die Suche nach möglichen weiteren Verschütteten in dem rund 250 Meter breiten und 500 Meter langen Schneebrett verlief negativ.