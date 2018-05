Vater bei Forstarbeiten verunglückt: Achtjähriger Sohn holte Hilfe

Der Bub sah, wie sein Vater von Geröll und Baumstämmen eingeklemmt wurde und holte einen Lkw-Fahrer. Der 34-jährige Landwirt musste mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden.

Ein 34-jähriger Landwirt verunglückte am Dienstagnachmittag in Maria Alm bei Forstarbeiten. Beim Fällen eines Baumes wurde er von nachrutschenden Wurzelteilen, Geröll und Baumstämmen erfasst und eingeklemmt. Sein achtjähriger Sohn sah aus einiger Entfernung zu. Der Bub holte einen Lkw-Fahrer in der Nähe. Dieser verständigte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Der 34-jährige Landwirt wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

(SN)