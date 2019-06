Vater und Sohn gingen mit Baseballschläger und Schreckschusspistole gegen laute Jugendliche vor

Nach der Alpenstraße im Vorjahr kommt nun Schallmoos an die Reihe. Dort sind rund 400 Pendler und 3500 Bewohner von der Maßnahme betroffen.

Nach der umstrittenen Neugestaltung des Residenzplatzes in der Altstadt tauchten bei einem SN-Lokalaugenschein weitere Vorschläge auf.

Nach der tödlichen Schießerei in der Ignaz-Harrer-Straße am 4. Juni hat es nun eine Festnahme gegeben: Laut Polizei wurde am Freitagabend ein 34-jähriger albanischer Staatsbürger verhaftet.