Vater und Sohn lösten Lawine auf der Schmittenhöhe aus: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Die beiden Wintersportler aus Wien sollen Anfang Februar bei Lawinenwarnstufe 4 in einen ungesicherten Hang gefahren sein. Danach hätten sie die Situation heruntergespielt.

Nach einem Lawinenabgang in Zell am See Anfang Februar ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Salzburg. Am Nachmittag des 3. Februar lösten zwei Skifahrer aus Wien auf der Schmittenhöhe eine Lawine aus. Das berichtete die Polizei damals in einer Aussendung. Die beiden Urlauber - Vater und Sohn - sollen auf einer Seehöhe von 1965 Metern und bei Lawinenwarnstufe 4 in einen ungesicherten Hang ins freie Gelände gefahren sein. Dabei sollen der 44-Jährige und sein 13-jähriger Sohn eine 300 Meter breite und 800 ...