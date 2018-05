VCÖ will leidvolle Tiertransporte durch Europa verringern

Verkehrsclub Österreich (VCÖ): In Österreich werden jährlich rund 25 Millionen Tiere importiert und exportiert. Auch heute, Montag, ist eine Kontrolle unweit des Schlachthofs Bergheim geplant.

Tiertransporte nehmen zu, auch in Österreich, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Während im Jahr 2014 rund 21 Millionen Tiere als Zucht-,Mast- oder Schlachttiere importiert beziehungsweise exportiert wurden, waren es im Jahr 2016 bereits rund 25 Millionen Tiere. In der EU dürfen Tiere grenzüberschreitend bis zu 30 Stunden transportiert werden. Der VCÖ fordert bessere Transportbedingungen sowie eine Beschränkung der grenzüberschreitenden Tiertransporte auf acht Stunden.

Auch für heute, Montag, ist übrigens wieder ab elf Uhr eine Tiertransportkontrolle der Polizei Bergheim angesetzt. Mit dabei werden neben Postenkommandant Helmut Naderer auch drei weitere Exekutivbeamte sowie Landesveterinär Josef Schöchl sein.

Schweine dürfen 24 Stunden ohne Pause transportiert werden

Wie groß das Thema ist, zeigen die Zahlen des VCÖ: Mehr als eine Milliarde Geflügel werden jährlich in der EU grenzüberschreitend transportiert, dazu kommen noch rund 400 Millionen vierbeinige Nutztiere, wie Rinder, Schweine oder Schafe. Die Tiere haben beim Transport wenig Platz, für ein Kalb bis 50 Kilogramm ist nur eine Mindestfläche von 0,4 Quadratmeter vorgesehen. "In der EU ist es erlaubt, Rinder, Schafe und Ziegen bis zu 30 Stunden zu transportieren, Schweine dürfen bis zu 24 Stunden sogar ohne Ruhepause durch Europa transportiert werden. Tiertransporte verursachen enorm viel Tierleid und auch viele Lkw-Fahrten", übt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen Kritik an den bestehenden gesetzlichen Regelungen.



Manche Transporte nehmen absurde Ausmaße an: So werden Schweine aus Ostdeutschland - durch Österreich - nach Italien transportiert, um dort zu Schinken oder Speck verarbeitet zu werden, ein Teil davon geht - wieder durch Österreich - retour nach Deutschland. "Anrainerinnen und Anrainer sind von diesen Auswüchsen der europäischen Transportpolitik durch Abgase und Lärm massiv betroffen. Es braucht ein Umdenken und Österreich sollte den EU-Vorsitz nutzen, um dieses Umdenken in die Wege zu leiten", betont VCÖ-Expertin Rasmussen.



Österreich importiert im Jahr 2016 über 16,4 Millionen Tiere

Österreich weist aber nicht nur zahlreiche Transitfahrten auf. Auch nach Österreich wird eine hohe Zahl an Tieren importiert und exportiert. Die aktuellsten Daten liegen für das Jahr 2016 vor. Demnach wurden 16,44 Millionen Tiere als Zucht-, Schlacht- oder Masttiere nach Österreich importiert und 8,27 Millionen Tiere exportiert, berichtet der VCÖ. 97 Prozent der Tiere sind Geflügel. Zudem werden mehr als eine halbe Million Schweine importiert, rund 57.000 exportiert. Bei Rindern werden mit 104.000 fast so viele exportiert wie importiert (117.000).



VCÖ: Konsumverhalten könnte Verhältnisse ändern

Neben besseren gesetzlichen Regelungen könne auch jeder und jede Einzelne durch ein bewusstes Konsumverhalten zu Verbesserungen beitragen, heißt es vom VCÖ. Denn in Österreich werden pro Person und Jahr im Schnitt 65 Kilogramm Fleisch gegessen. Der Konsum stagniert seit mehreren Jahren, jedoch nimmt der Transportaufwand zu. VCÖ-Expertin Rasmussen: "Wer beim Fleischkonsum auf regionale Herkunft achtet, erspart Tieren stundenlange leidvolle Transporte, trägt zur Verringerung des Lkw-Verkehrs bei und stärkt die Landwirte aus der Region." Der VCÖ weist auf die Initiative "Schau, wo dein Essen herkommt!" hin, die vom Verein "Mutter Erde" und dem ORF derzeit durchgeführt wird.



Ein geringerer Fleischkonsum vermeide nicht nur Tierleid, sondern auch den Bedarf an Importen von Futtermitteln, wird betont. Österreich importiert jährlich mehr als 400.000 Tonnen Sojaschrot für Futtermittel. Ein Großteil des Sojaschrots hat mehr als 10.000 Transportkilometer hinter sich, weil es aus Südamerika importiert wird, wo für Soja-Plantagen auch Regenwälder abgeholzt werden. Entsprechend schlecht ist dann die Klimabilanz von Fleisch. Kommt das Soja für Futtermittel aus Südamerika, dann verursacht ein Kilogramm Schweinefleisch im Schnitt fast drei Kilogramm CO2, bei Verwendung von regionalem Soja verbessert sich die CO2-Bilanz auf rund 1,3 Kilogramm.





Anzahl lebend importierter Tiere nach Österreich (Zucht-, Schlacht-, Masttiere)

Jahr 2016 / Jahr 2015 / Jahr 2014 im Vergleich





Gesamt: 16,44 Millionen / 15,04 Millionen / 14,45 Millionen



davon unter anderem



Geflügel: 15,76 Millionen /14,19 Millionen / 13,55 Millionen



Schweine: 513.000 /678.000 / 722.000



Rinder: 117.000 /125.000 / 112.000



Schafe und Ziegen: 38.000 / 29.000 / 28.000

Quelle: AGES, VCÖ 2018







Anzahl lebend exportierter Tiere aus Österreich (Zucht-, Schlacht-, Masttiere)

Jahr 2016 / Jahr 2015 / Jahr 2014 m Vergleich



Gesamt: 8,27 Millionen / 8,06 Millionen /6,93 Millionen



davon unter anderem



Geflügel: 8,09 Millionen /7,87 Millionen / 6,75 Millionen



Schweine: 57.000 /60.000 /51.000



Rinder: 104.000 /100.000 / 103.000



Schafe und Ziegen: 19.000 / 20.000 / 22.000



Quelle: AGES, VCÖ 2018



