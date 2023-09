Velovio Gründerin: Wir wollen die Radinfrastruktur in Salzburg verbessern

Tanja Friedrich gründete 2021 die Velovio GmbH. Ihre"Bikedeck" Konstruktion, die Fahrradboxen mit einer Dachterrasse kombiniert, könnte nächstes Jahr in Salzburg aufgestellt werden.

Schon bei den ersten Sätzen Tanja Friedrichs merkt man der Velovio-Gründerin ihre Begeisterung für das Thema Radfahren an. Wir sprachen mit der 36-jährigen Wahlsalzburgerin, deren innovativer Radständer "Salzburger Bügel" schon zahlreiche Orte der Stadt bereichert und eine praktische Radparklösung für Radfahrende als auch für die Stadt als Aufsteller bietet. Nächstes Jahr könnte die neuste Velovio Konstruktion das "Bikedeck " auf Initiative von Bürgerlisten-Baustadträtin Anna Schiester auf der Franz-Josef-Straße aufgestellt werden (Siehe Stadt Nachrichten, 31. August).

Radbegeisterung in der Freizeit und im Job

"Mir fällt gerade erst auf, dass sich in meinem Leben so ziemlich alles um das Rad dreht", erzählt die Wahlsalzburgerin Friedrich fröhlich. Neben einem Gravel Bike besitzt sie auch ein Dirt Bike und ein Postfahrrad. In ihrer Freizeit fährt die gebürtige Bayerin gerne Downhill auf den Bergen und in Bikeparks. Zudem verbrachte sie ihren letzten Urlaub zehn Tage beim "Bikepacken" in Italien, was sehr abenteuerlich gewesen sei.

Friedrich zog ursprünglich für das Studium nach Salzburg. Erst in der Landeshauptstadt habe sie durch die angrenzenden Berge ihre Vorliebe für das Mountainbiken entdeckt. An der FH Salzburg studierte sie Design und Produktmanagement, wo sie mit der Zeit immer mehr versuchte die Radparkthematik mit Design zu kombinieren. Dabei stellte sie sich die Frage, was sie als Produktdesignerin verbessern könnte. Ihren Master zum Thema "Bikeparker" schloss sie 2017 ab.

Einpersonenunternehmen zur Velovio GmbH

Nach dem Studium war ihr schnell klar, dass sie etwas eigenes machen möchte. Daher gründete sie 2018 ein Einpersonenunternehmen namens Bikeparker und realisierte mit dem "Bikeparker", einen modularen Fahrradständer mit Fahrradlift und Überdachung für den öffentlichen Bereich. Seit 2021 hat sich ihr Unternehmen weiterentwickelt. Die Velovio GmbH mit Sitz in Puch hat mittlerweile mehrere Produkte im Portfolio. Produziert wird in Seekirchen bei ihrem Entwicklungspartner der Asen Stahlbau und Metalltechnik GmbH, die ihnen bei der Prototypentwicklung auch beratend zur Seite stehen.

Vom "Salzburger Bügel" zum "Bikedeck"

Den "Salzburger Bügel" entwickelte Friedrich gemeinsam mit dem Stadt-Radkoordinator Peter Weiss. Das war bei der Konzeption von Vorteil, da einiges an Erfahrung mit einfließen konnte und Velovio damit einen Bügel entwickelte, der auch für den Betreiber Vorteile hat. "Für den "Salzburger Bügel" braucht man keine Verankerung im Boden und keine Montage", so Friedrich. Zudem verhindert die Gummierung Kratzer. Der Bügel kam gut an in Salzburg. Seit 2022 stehen 130 Bügel in der Stadt, so zum Beispiel in der Churfürststraße oder auch am Kajetanerplatz.

Die neuste Kreation ist das "Bikedeck", das momentan noch in der Pilotphase steckt. Die erste Testausführung steht bis Ende des Jahres am Lokalbahnhof im niederösterreichischen Guntramsdorf. Das "Bikedeck" besteht aus einer per App mietbaren Fahrradbox mit einer zugänglichen Dachterrasse. Ein Vorteil: Die Konstruktion hat keinen Flächenverbrauch, womit die Stadt die Flächenauswahl anders betrachten könne, so Friedrich. Zudem könne es auch als Begegnungszone genutzt werden. "Wir wollen ja die Radinfrastruktur in Salzburg verbessern." Dazu gehöre auch ein sicherer Platz für das Fahrrad. Über eine Aufstellung bei der Academy Bar würde sich Friedrich freuen "Das wäre ein Heimspiel und für Salzburg ein großer Mehrwert."