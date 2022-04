Verbaut der Pinzgau seine Zukunft?

Bauprojekte werden oft zum Streitpunkt. In der HTL Saalfelden wurde darüber mit einer Expertenrunde diskutiert.

Das Thema brennt vielen unter den Nägeln. "Es ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Bürgerinitiativen formieren sich und man hat das Gefühl, es ist irgendwas nicht mehr in Ordnung, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist", sagt der Pongauer Architekt Tom Lechner. Und weiter: "Es ist ein starker Naturraum, mit dem wir werben, mit dem wir alle die letzten Jahrzehnte die Konjunktur angekurbelt haben. Aber das setzen wir alles aufs Spiel - um nicht zu sagen: Das zerstören ...