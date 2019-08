Viele mögen die Tauben nicht. Dass es sich bei deren Jagd oft um strafbare Verstöße gegen das Tierschutzgesetz handelt, wissen die wenigsten.

Kinder, die Tauben jagen oder gar mit Steinen bewerfen. Eltern, die mit dem Buggy absichtlich in einen Schwarm laufen. Touristen, die die Vögel aufschrecken, um an ein schönes Fotomotiv zu gelangen. Hunde, an der langen Leine, die Vögel Bissverletzungen zufügen: ...