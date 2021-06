Verbotene Tierfalle aufgestellt: Geldbuße für Flachgauer Pensionisten

"Ich weiß: Ich hab' einen Fehler gemacht. Ich hätte das nicht tun dürfen." - Zerknirscht gab sich Montag am Landesgericht ein 81-jähriger Flachgauer, der vor Richterin Victoria Winkler Platz nehmen musste. Laut Strafantrag hatte der Pensionist, seit 42 Jahren auch Jäger, im Februar 2021 eine verbotene Fangvorrichtung, nämlich eine so genannte Schwanenhalsfalle aufgestellt, um einen Fuchs zu fangen. Ein 27-jähriger Mann, der mit einem Hund spazieren ging, hatte die Falle rechtzeitig entdeckt und dies gemeldet.

Konkret lastete Staatsanwältin Olivia Berger dem Angeklagten die Delikte der "Gefährdung der körperlichen Sicherheit" (§ 89 StGB) und der (versuchten) "Tierquälerei" (§ 222 StGB) an. Zehn Tage bevor er die Falle an entlegener Stelle am Waldrand, 30 Meter von seinem Haus entfernt, aufgestellt habe, "wurden in der Nacht zwei Rehgeiße gerissen", schilderte der 81-Jährige vor Gericht. "Auf einer Wildkamera hab' ich dann zwei Mal einen Fuchs gesehen. Deshalb hab' ich sie aufgestellt; in einer Mulde, wo normal kein Mensch hingeht." Untertags, so der Pensionist, sei die Falle gesichert gewesen. Letztlich, gab er aber zu, war sie zwei Nächte lang scharf. Auf den Vorhalt der Richterin, dass er als Jäger wissen müsse, dass solche Fallen verboten seien, sagte der Angeklagte reuig: "Ich hätte warten sollen, bis die Lebendfalle beziehungsweise Kastenfalle fertig ist, an der ich damals baute. Leider hab' ich das nicht." Dem 81-Jährigen war bewusst: "Wenn ein Fuchs in diese Falle rein wäre, wäre er getötet worden."

Der 27-Jährige, der damals mit dem Hund der Mutter spazieren ging, sagte als Zeuge, dass ihn der Vierbeiner zur Falle geführt habe: "Er hat das Fleisch gewittert und ist dorthin. Ich sah dann unter Fichtenzweigen ein Fleischstück und darunter das Fangeisen. Ich habe die Falle mithilfe eines Steckens umgedreht - da hat sie zugeschnappt", so der Zeuge. Sein Nachsatz: "Ich hätte zwar nicht hineintreten können, weil die Stelle so abgelegen war. Ich habe sie ja nur wegen dem Hund entdeckt. Aber es könnten dort in dem Waldstück Kinder spielen."

Die Richterin erledigte die Causa mittels Diversion: Dem 81-Jährigen wurde eine Geldbuße von 500 Euro (400 Euro Bugeld plus 100 Euro Verfahrenskostenanteil) auferlegt. Weil er den Betrag umgehend einzahlte, wurde das Strafverfahren eingestellt. Das Delikt der versuchten Tierquälerei sei zweifelsfrei verwirklicht, so die Richterin, nicht aber jenes der Gefährdung der körperlichen Sicherheit: "Dafür braucht es nämlich eine konkrete Gefährdung einer Person." Der Zeuge sei aber nur zur Falle hingegangen, weil der Hund das Fleisch gewittert habe.