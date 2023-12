Verbrechen ohne Leiche: Prozess wird fortgeführt, Urteile sollen am Mittwoch fallen

Am Dienstag wird der Prozess um schweren Raub mit Todesfolge gegen zwei junge Ungarn fortgesetzt. Die Richterin legte den Brüdern zuletzt nahe, das "Geheimnis zu lüften", wo sich die Leiche des Opfers befindet. Der 31-Jährige ist seit elf Monaten vermisst.

Seit der Vorwoche wird am Landesgericht in Salzburg ein mysteriöser Fall verhandelt. Zwei junge Männer, ein 20-Jähriger und ein 26-Jähriger aus dem Süden Ungarns, sitzen auf der Anklagebank. Sie sind Halbbrüder, wohnten zuletzt in einer Wohnung im Bahnhofsviertel in Salzburg ...