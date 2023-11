Verbrechen ohne Leiche: Hatten die Brüder geplant, das Auto des Opfers zu rauben?

Am Donnerstag wird am Landesgericht die Verhandlung gegen zwei Halbbrüder fortgeführt. Zuletzt legte der Jüngere vor den Geschworenen ein überraschendes Geständnis ab. Seinen Bruder nimmt er dabei in Schutz. Fraglich ist, wie glaubhaft die Aussage ist.

BILD: SN/ROBERT RATZER Am Dienstag startete der Prozess am Landesgericht Salzburg. Um kurz nach 9 Uhr wurden die Angeklagten in den Schwurgerichtssaal geführt. Am Donnerstag wird der Prozess fortgeführt.