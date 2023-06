"Verdacht auf Tötungsdelikt" - Polizei ermittelt nach Leichenfund in Schallmoos

Die Salzburger Polizei hat am Donnerstag einen "bedenklichen Todesfall" gemeldet. Es gibt Hinweise, dass in Salzburg-Schallmoos ein Mann möglicherweise einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

Schauplatz des Geschehens ist ein Mehrparteienhaus an der Gabelsbergerstraße in Salzburg-Schallmoos.

Am Mittwochabend sei ein 52-jähriger Mann tot in seiner Wohnung an der Gabelsbergerstraße in Salzburg-Schallmoos aufgefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die konkreten Umstände des Todes sind derzeit noch unklar.

Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Salzburg, sagte am Donnerstagvormittag: "Bei dem Toten wurden Kopfverletzungen festgestellt. Es liegt daher möglicherweise ein Fremdverschulden vor. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen wegen des Verdachtes eines Tötungsdeliktes aufgenommen."

Weitere Erkenntnisse soll eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion des Toten bringen. Hinweise zu möglichen Tatbeteiligten liegen derzeit nicht vor.