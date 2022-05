Verdacht auf Übergriff in Salzburger Krabbelstube

Der Vorfall soll sich im Herbst 2021 ereignet haben. Das Rote Kreuz informiert kommende Woche die Eltern.

In der Krabbelgruppe Kinderwelten des Roten Kreuzes in der Stadt Salzburg besteht der Verdacht, dass es im Herbst 2021 zu einem Übergriff auf ein Kind gekommen ist. Das bestätigte Sabine Kornberger-Scheuch, Landesgeschäftsführerin des Roten Kreuzes Salzburg am Dienstagabend. Aus diesem Grund lädt die pädagogische Einrichtung in der kommenden Woche zu einem Elterninformationsabend ein. "Wir wollen transparent in unserem Vorgehen sein, Schutzmaßnahmen für Betroffene aufzeigen und Unterstützung für Eltern und Kinder, die eventuell von Übergriffen betroffen sein könnten, anbieten", so Kornberger-Scheuch. ...