Verdächtiges Paket for Polizeistation abgelegt

Am Neujahrstag wurde vor der Polizeistation in Gnigl ein verdächtiges Paket gefunden, meldet die Polizei Salzburg.

Gestern gegen 15.30 Uhr wurde bei der Polizeistation in Gnigl ein 500g schweres Paket mit der Aufschrift "Destroy" sichergestellt. Daraufhin wurden die Wohnungen über der Station evakuiert. Der Entminungsdienst konnte Entwarnung geben: In dem Paket befanden sich nur Pralinen, Untersetzer und Serviettenringe. Daraufhin wurde ein männlicher Verdächtiger festgenommen und befindet sich derzeit in der Einvernahme. Die Ermittlungen laufen.