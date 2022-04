Verdienstzeichen für den Taugler "Tausendsassa"

Christian Struber ist nicht nur St. Kolomaner Altbürgermeister und Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau, sondern auch Präsident des Hilfswerks und des Lions Clubs Hallein.

Eigentlich wäre der Festakt für die Überreichung des Großen Verdienstzeichens an Christian Struber für 2021 geplant gewesen. Wie so oft in den vergangenen zwei Jahren musste dieser aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. "Umso schöner ist es, das jetzt nachzuholen, wo viele der Beschränkungen weitgehend beendet wurden und man wieder dem Anlass gebührend zusammenkommen kann", freute sich Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

"Christian Struber darf zurecht als ,Tausendsassa' bezeichnet werden, denn er ist bei allem, was er macht, sei ...