Verein bildet Menschen in Uganda zu Handwerkern aus

Salzburger sind aktive Förderer der Initiative "Kindern ein Chance".

Uganda ist eines der ärmsten Länder der Welt und hat mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren eine extrem junge Bevölkerung. Der Staat leidet bis heute unter den verheerenden Nachwirkungen der Diktaturen in den 1960er- und 70er-Jahren. Es fehlten ganze Generationen an Bildungsberufen, weiß der frühere Volksschuldirektor von Seeham, Hans Ziller. "Die Intelligenz wurde systematisch verfolgt. Man hat Brillenträger in den Nil und Viktoriasee geworfen und die gut ausgebildeten indischen Handwerker vertrieben." Und so hätten die Mädchen heute keine Ahnung von ...