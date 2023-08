Verein "Ein Gastein" lässt Kinder die Wirtschaft begreifen

Der Verein "Ein Gastein" bündelt 200 Betriebe im Tal. Um dem Fachkräftemangel entgegenzu- wirken, wird schon bei den Kindern angesetzt.

Der Großteil der Betriebe im Tal sind Mitglieder im Verein, es gebe aber noch einige Unternehmen zu gewinnen, um weitere Projekte zu realisieren, sagt Christian Göttlich. Er besuchte die Hotelfachschule in Hofgastein und war als Koch in verschiedenen Hotels tätig, bevor er im Wirtschaftsverein "Ein Gastein" die Nachfolge von Lisa Fleiss antrat, die in den elterlichen Sporthandel wechselte.

Netzwerken, Synergien schaffen, den Wirtschaftsraum stärken - das versucht Göttlich seither mit Aktionen wie der Wirtschaftsmesse "Gastuna" oder der im Herbst stattfindenden Lehrlingsmesse für Betriebe. Als kürzlich die Schließung der Polytechnischen Schule mit 26 Schülern bekannt wurde, initiierte der Verein "Ein Gastein" mit der Wirtschaftskammer, dem Wirtschaftsbund und der Bildungsdirektion eine Kooperation mit dem Poly St. Johann.

Die Befürchtung der Gasteiner Betriebe lag auf der Hand, so Göttlich: "Müssen die Poly-Schüler auspendeln, bleiben viele von ihnen unter Umständen auch für die anschließende Lehre außerhalb des Tals."

Ein Stück weit konnte Göttlich diese Sorgen zerstreuen. "Wir arbeiten an einer Kooperation mit dem Poly St. Johann. Unsere Mitgliedsbetriebe gehen offen auf die Schüler zu, sie werden Schnuppertage in Gastein anbieten."

Anfangen müsse man früh, so die Devise. Junge Gasteiner erhalten mit der Lehrlingscard Rabatte und Aktionen. Für die noch Kleineren, nämlich die Volksschüler, wurde von der "Gastein 3 GmbH" (Erfinder der Lernkarte "Salzburg begreifen", Anm.) eine komplett neue Lernkarte entworfen. Damit soll die Wirtschaft in der Region für die Kinder begreifbar gemacht werden. Die Kinder erfahren spielerisch, wie wichtig Lehrberufe und Fachkräfte sind, um die regionale Wirtschaft aufrechtzuerhalten.

Konkret gibt es dabei Playmobil-Männchen verschiedener Berufe, jedes hat auf der Rückseite einen QR-Code. Scannen die Kinder den, werden sie auf eine Website weitergeleitet, wo sich Informationen über den Beruf und Videos befinden. "Wir suggerieren damit, dass es ganz einfach Elektriker, Maurer und viele andere Handwerker im Tal braucht, um etwa Häuser zu bauen. Mit diesem Leader-Projekt erklären wir das bereits den Kindern auf sehr niederschwellige Art und Weise und leisten so hoffentlich einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel."