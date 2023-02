Die Mitglieder des HKUD Ruža Hrvatska Pongau bemühen sich, die Besonderheiten ihrer einstigen Heimat für die nächsten Generationen zu erhalten.

Die Kriege in Jugoslawien am Ende des 20. Jahrhunderts brachten eine Welle von Einwanderern nach Österreich und damit auch in den Pongau. Mit ihnen kam eine Tradition, die nun im Pongau Wurzeln geschlagen hat und zelebriert wird.

Branca Kozic ist seit 2018 Obfrau des im Jahre 2016 gegründeten Vereins HKUD Ruža Hrvatska Pongau, der sich um den Erhalt dieser Traditionen kümmert. "Es geht vor allem darum, dass unser Nachwuchs, der in Österreich aufgewachsen ist, seine Ursprünge nicht vergisst", ...