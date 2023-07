Verein gegen Tierfabriken (VGT) brachte Anzeige gegen Fiakerfahrer ein

Mit einem neuen Video sehen sich die Fiaker wieder Kritik ausgesetzt. Einer soll sein Pferd misshandelt haben. Obmann und Veterinär sprechen von einer Momentaufnahme, Strafamt überprüft Anzeige.

Die Aufnahme war zunächst schockierend. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) veröffentlichte ein Video, das einen Fiakerbetreiber zeigt, der seinem Pferd droht, auf die Nüstern schlägt und danach am Zaumzeug reißt. Ein zweiter Fahrer schaut dabei zu und wendet sich dann ab. "Es ist nicht okay, dass das Pferd einen Schlag auf den Mund bekommt, aber das Video ist nur Skandalhascherei", heißt es aus dem Büro von Bürgermeister Preuner (ÖVP). "Wenn es nach dem Verein gegen Tierfabriken gehe, hätte man aber nicht einmal mehr Nutztierhaltung."

Tierarzt: "Das ist nur eine Momentaufnahme"

"Das ist nur eine Momentaufnahme", meint der langjährige Pferdeveterinär Christof Katzlberger aus Thalgau. "Es schaut schlimm aus, wenn man das filmt, aber da würde man auch jeden Hundehalter, der an der Leine zieht, als Tierquäler bezeichnen können." Katzlberger kümmert sich seit über 35 Jahren um Pferde und hat auch einige Fiakerkunden darunter. Tierquälerische Aktionen könne der Thalgauer nicht erkennen, zudem seien die Pferde auch nicht empfindlicher als Menschen. "Den Pferden geht es eigentlich gut. Die werden alle recht alt, obwohl sie angeblich so viel arbeiten müssen. Die, die ich behandle, werden nur jeden dritten Tag eingesetzt. Ich finde das in Ordnung." Zudem gehen Fiakerpferde hauptsächlich im Schritt, was nicht anstrengend für sie sei. Reitpferde schwitzen dagegen mehr, so der Veterinär. Das zu Pfingsten gestürzte Fiakerpferd (vom VGT dokumentiert) sei wohlauf. Katzlberger untersuchte es vor Ort. Es sei selbst wieder aufgestanden, heimgebracht worden und beim Vortraben bei der Nachuntersuchung daheim seien keinerlei Auffälligkeiten festgestellt worden.

"Generell kommen die Pferde nicht ins Schwitzen"

"Generell kommen die nicht ins Schwitzen. Ich stelle immer fest, wenn die staubtrocken heimkommen, kann es nicht so schlimm gewesen sein", meint Katzlberger. Selbiges bestätigt der Obmann der Fiakerbetriebe, Daniel Schmeisser. "Die Pferde vertragen die Hitze besser als wir Menschen." Trotzdem stimmen die fünf Fiakerbetreiber immer am Vortag demokratisch ab, ob sie am nächsten Tag ausfahren. Daher seien sie vor zwei Wochen auch drei Tage nicht in der Innenstadt anzutreffen gewesen. "Ab 34 Grad sagen wir selber, dass wir nicht mehr fahren".

Tierschutz gewahrt durch regelmäßige Überprüfungen

Die Pferde seien generell in einer sehr guten Verfassung, so Katzlberger. "Sie müssen regelmäßig vortraben, werden abgehorcht und ich erstelle dann den klinischen Bericht. Ich kann dabei nichts Ungewöhnliches erkennen." Der Bericht wird jährlich vom Markt- und Veterinäramt des Magistrats eingefordert. Zudem werde nach Schmeisser jährlich der Stall überprüft und es gebe auch eine unangekündigte Kontrolle am Residenzplatz.

"Ich bin entsetzt, aber leider nicht überrascht"

"Ich bin entsetzt, aber leider nicht mehr überrascht", erklärt Georg Prinz vom VGT. Das Video zeige jegliches Fehlen von Achtung gegenüber den Tieren, daher werde man den Fall zur Anzeige bringen.

"Es ist für mich schwer erträglich, so was zu sehen", erklärt Bürgerlisten-Gemeinderat Bernhard Carl zum Video. "Das ist natürlich indiskutabel. Sie reden immer davon, dass sie ihre Tiere gut behandeln und so sehr lieben, und dann passiert so was." Die Bürgerliste stellte vorigen Donnerstag eine Anfrage an Bürgermeister Preuner und weiterführend an das Veterinäramt bezüglich einiger der Vorwürfe des VGT, deren Anfrage unbeantwortet blieb. Darin enthalten sind 28 Fragen zur Kontrolle von Futter- und Tränkungsverabreichung, Ruhephasen und tierärztlichen Untersuchungen. Preuner hat nun drei Wochen Zeit, diese zu beantworten.

Interne Regelung und Überprüfung der Strafsache

Nach Schmeisser werde die Angelegenheit intern geregelt, eines Kommentars enthielt er sich. Die Anzeige des VGT sei nach Dr. Constanze Antosch vom Markt- und Veterinäramt schon eingegangen. Diese richte sich an das Strafamt und werde überprüft.