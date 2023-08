Verein in Wals-Viehhausen löst sich auf und verschenkt ein Grundstück

In den 80er-Jahren war die Aufregung in der Schweizersiedlung in Wals-Viehhausen groß. Es galt zu verhindern, dass vier Häuser in die Konkursmasse der WEB fallen. Heute leben 200 Bewohnerinnen und Bewohner in der Siedlung.

BILD: SN/ROBERT RATZER Edith Breitfuß, Berta Munk, Ulrike Lischka und Helmut Auer – hinten Bürgermeister Joachim Maislinger. BILD: SN/ROBERT RATZER Der Bau der ersten vier Siedlungshäuser erfolgte 1962. In den folgenden Jahren wuchs die Siedlung weiter – Stück für Stück. „Die Bewohnerinnen und Bewohner sind zufrieden“, sagt Ex-Vereinsobmann Helmut Auer. Die großen Vorzüge seien die Ruhe und die Nähe zur Natur. BILD: SN/MARB Helmut Auer und Bürgermeister Joachim Maislinger vor den zwei Linden, die Bundeskanzler Alfons Gorbach und Landeshauptmann Hans Lechner im Frühjahr 1962 gepflanzt haben.