Verein sucht Paten, die Kinder stärken

Die seelische Not von Kindern aus psychisch belasteten Familien hat stark zugenommen. Paten, die den Kindern zur Seite stehen, können helfen.

Der Salzburger Verein JoJo - Kindheit im Schatten begleitet Kinder aus psychisch belasteten Familien - etwa wenn ein Elternteil an einer Depression oder an Ängsten leidet. Gerade diese beiden Erkrankungen hätten durch die Pandemie stark zugenommen, sagt Geschäftsführerin Heidemarie Eher. Stark gestiegen sei der Anteil Hilfe suchender Eltern. "Die Zahl der ambulanten Beratungen von Eltern bei unserem Angebot ,Eltern stark machen' ist um 60 Prozent gestiegen."

Für Kinder und Jugendliche aus belasteten Familien habe sich die Situation verschärft, ergänzt die psychologische Leiterin Tina Rossmann. Der Verein arbeite präventiv und stärke die Kinder, damit sie nicht selbst krank würden. Dieses Risiko sei bei Kindern mit einem psychisch kranken Elternteil deutlich erhöht. "Viele Kinder zeigen mittlerweile aber Symptome und brauchen Therapie", betont Rossmann. Während der vergangenen Monate hätten viele ältere Kinder von sich aus beim Verein Hilfe gesucht. Zu schaffen machten ihnen vor allem die Einsamkeit, die soziale Isolation und der Kontrollverlust. Dazu komme auch bei guten Schülern die schulische Überforderung. "Viele leiden an Ess- oder Schlafstörungen, auch Suizidgedanken sind verbreitet." All das gelte übrigens auch für Kinder aus gesunden Familien. Die Nachfrage nach Therapieplätzen in den Fachpraxen sei enorm.

Eltern, die schon vor Corona krank gewesen seien, seien jetzt noch stärker belastet und für die Kinder noch weniger verfügbar. "Kinder verspüren eine Art innere Bedrohung, weil die Erwachsenen nicht stabil sind und nicht zur Verfügung stehen wie in einer gesunden Familie." Durch die Pandemie seien die Kinder noch stärker auf die Familie zurückgeworfen. "Inseln" wie der regelmäßige Kontakt zu bestimmten Lehrern oder Mitschülern oder im Hort seien eingeschränkt. "Die Kinder sind ohne Netz und Boden." Sie zeigten ihre seelischen Nöte nicht. "Viele haben eine hohe soziale Intelligenz, sie passen sich an und halten ihre eigenen Bedürfnisse völlig zurück."

Die Kinder bräuchten engagierte, hilfreiche Erwachsene, die ihnen Mut machten und ihnen zeigten, dass sie wahrgenommen würden. Umso wichtiger seien ehrenamtliche Paten für die Kinder. Seit fünf Jahren vermittelt und begleitet JoJo mit Erfolg solche Patenschaften. Die Paten sollen zu einer stabilen, verlässlichen Bezugsperson werden.

Seit mehr als zwei Jahren betreut auch ein Ehepaar aus dem Süden Salzburgs ein Patenkind, das mittlerweile drei Jahre alt ist. "Wir hatten viel Glück im Leben, es geht uns gut und wir haben einen gesunden sechsjährigen Sohn", sagt der Flachgauer. Dafür seien er und seine Frau dankbar. "Wir wollten etwas zurückgeben." Anstatt für eine Organisation zu spenden, hat das Paar beschlossen, sich persönlich zu engagieren. "Für uns war klar, dass wir lokal und langfristig helfen wollen." Der Verein habe sie im Vorfeld gut eingeführt und begleitet. Er unterstütze die Paten auch dabei, ein Kind zu finden, das gut zur Familie passe. "Wir sind ein bisschen wie Tante und Onkel und unternehmen gemeinsam Dinge, die für andere Kinder ganz normal sind." Das reiche von Keksebacken zu Weihnachten über Eisessen im Sommer bis zu Aktivitäten im Freien. Die Eltern des Patenkinds haben erst seit einiger Zeit ein eigenes Auto, daher standen oft Ausflüge auf dem Programm. "Unser gemeinsamer Tag ist der Samstag, da haben wir am besten Zeit." Das Patenkind habe rasch Vertrauen gefasst und genieße die gemeinsame Zeit. Die beiden möchten auch andere motivieren, eine Patenschaft zu übernehmen. "Sie wird ein Teil des Lebens und bereichert beide Seiten." Das Ehepaar empfiehlt Interessierten, den Infoabend und eines der Patentreffen zu besuchen. Eines müsse einem klar sein: Die Patenschaft ergebe nur Sinn, wenn sie langfristig sei. "Wir wollen eines Tages auf der Hochzeit unseres Patenkindes tanzen."



Info: Für interessierte angehende Paten (Einzelpersonen, Familien, Paare) veranstaltet JoJo am 26. April um 18.30 Uhr einen Infoabend. Je nach Teilnehmerzahl findet er im Vereinsbüro in der Lessingstraße 6 oder online statt. Anmeldung per E-Mail an jojo@hpe.at.

☎ ☎ ☎ 0662/ 88 22 52-11

Spendenkonto:

IBAN AT08 1200 0515 3491 4301