Vereinsobmann setzt die Segel

Darwin umsegelte die Welt. Andreas Allesch hat zwar den Segelschein, für ein so großes Projekt aber keine Zeit. "Darwin's"-Chef und Obmann der Rechten Altstadt segelt in "sein" erstes Linzergassenfest.

Im "Darwin's" am Anfang der Linzergasse sind leise chillige Klänge zu hören. Die Café-Bar ist Treffpunkt mit deren Geschäftsführer und Obmann des Vereins Rechte Altstadt. Andreas Allesch ist Stadt-Salzburger durch und durch. In Großstädten fühlt er sich nicht wohl, "Salzburg hat die ideale Größe." In der Josefiau aufgewachsen wollte er nach Abschluss des Akademischen Gymnasiums nach der Matura nicht weg von Salzburg. "Ich habe mich hier immer wohlgefühlt", sagt der 39-Jährige. Zuvor viel herumgekommen, hatte der Krebsgeborene mit einem großen Freundeskreis keine Intention, "von zuhause zu flüchten".

Andreas Allesch entstammt einer Lehrerfamilie. "Mein Papa war Psychologieprofessor, meine Mama war Lehrerin an der Tourismusschule Kleßheim. Mein ganzes Umfeld bestand aus Lehrern, dieser Job war nichts für mich." Der politikinteressierte junge Mann entschied sich für ein Studium der Politikwissenschaften in seiner Heimatstadt.

Und nebenbei hat er begonnen, im "Shamrock" zu arbeiten. Zu dieser Zeit wohnte er in der Lederergasse in der Linken Altstadt. Ganze siebeneinhalb Jahre jobbte er im Pub am Rudolfskai. "Ich habe zu Silvester als Abräumer begonnen, und ich bin als zweiter Barchef gegangen". Während des Studiums standen aber auch Praktika an, wie etwa bei der SVZ, "wo ich apa-Meldungen in Artikel formte".

Mit 30 Jahren kam die Wende

Nach der "Shamrock"-Zeit arbeitete der Politikwissenschafter ein dreiviertel Jahr im Backoffice der Steinterrasse. Und nach einer kurzen Schaffenspause stellte er sich mit 30 Jahren die Frage: "Wie geht's weiter?"

Er wusste, dass mit seinem Studium "nicht die Leute mit der Limousine und dem roten Teppich auf mich warten. Ich habe mich für Jobs der UNO beworben, wo 3000 Leute auf eine Zusage warteten. Mit 30 wollte ich keine Gratispraktika mehr machen, nur dass es im Lebenslauf gut ausschaut".

2016 kam das Darwin's

So kam das "Darwin's". Zu viert gründeten sie 2016 eine GmbH mit Andreas Allesch als Geschäftsführer. Im altehrwürdigen Gewölbe am Platzl war zuvor 17 Jahre das Primadonna-Café untergebracht, davor ein Lederwarengeschäft und noch früher befand sich hier das Stadt-Café. "Das wissen wir, weil uns eine ältere Dame ein Kaffeehäferl mit dieser Aufschrift geschenkt hat. Das Häferl hat leider jemand gestohlen." Die Zeit stehlen möchte auch die Redakteurin dem ehrgeizigen, aber besonnenen Netzwerker nicht - besonders nicht in den letzten Tagen der Vorbereitung des neuen Linzergassenfestes "ARTmosFLAIR", das am Freitag und Samstag über die Bühne geht. Weder für die ehrenamtliche Vereinstätigkeit noch für seinen Fulltime-Job im "Darwin's" gibt es Stundenaufzeichnungen. Der Vater einer zweijährigen Tochter - seine Lebensgefährtin Denise Rigaud ist Psychotherapeutin - arbeitet oft in der Nacht. "Ich habe die Freiheit, mir meine Zeit selbst einzuteilen." Die kleine Familie lebt nahe dem Kongresshaus. Zuvor wohnte Allesch direkt über seinem Lokal in der Steingasse Nr. 1. "Ich mache alles gern zu Fuß und vermeide Autofahrten", sagt er.

Obmann von 200 Betrieben in der Rechten Altstadt

Seit Herbst 2021 ist er nach Werner Salmen Obmann von etwa 200 Betrieben in der Rechten Altstadt "innerhalb der Pollerzone". "Wir sind ein Dorf in der Stadt, man kennt seine Nachbarn, man hilft sich untereinander." Der Verein ist Anlaufstelle mit Netzwerkfunktion. "Damit bringt man die Leute ein bisschen zusammen."

Die Organisation des Linzergassenfestes war sehr knapp bemessen. "Wir werden im Nachhinein evaluieren, was funktioniert hat und was man ändern muss. Jedenfalls sind wir kein Rupertikirtag-Ersatz, sondern ein Stadtfest in unserem Grätzel", sagt er. Der kopflastige Mensch nimmt Herausforderungen gerne an. Doch nach dem Fest wird er ohne Handy und Internet in die Berge fliehen, mit einem Stapel Bücher im Gepäck. Und das Segeln? Das hebt er sich auf für später.