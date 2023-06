Verfolgungsjagd in der Stadt Salzburg: Lenker stand unter Drogeneinfluss

Eine Person auf dem Gehweg leicht verletzt

Dort wollte ein beherzter Fahrradkurier der Verfolgungsjagd ein Ende setzen und stellte sich dem heranfahrenden Škoda - dem Firmenauto des 33-Jährigen - in den Weg. Doch auch davon ließ sich der 33-Jährige nicht zum Anhalten bewegen. Der Fahrradkurier sprang noch zur Seite, der Pkw kollidierte mit dem Rad. Der Salzburger fuhr weiter über den Müllner Steg in die Schwarzstraße, durch den Mirabellgarten und in die Schrannengasse. Auf seiner Fahrt fuhr der Lenker auf der Fahrbahn sowie auf dem Gehsteig. Dabei beschädigte er mehrere Plakatständer und Poller. Personen, die sich auf dem Gehsteig befanden, konnten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Dabei wurde eine Person durch den Sprung leicht verletzt.

Am Polizeiauto entstand ein Totalschaden

In der Schrannengasse, die er entgegen der Fahrtrichtung befuhr, konnte der Mann angehalten werden: Ein Polizeiwagen versperrte dort die Straße. Der Lenker prallte mit dem Polizeiauto zusammen - die Fahrt wurde damit rasant beendet und es klickten die Handschellen. Der Lenker war barfuß und ohne T-Shirt, sondern nur mit einer Hose bekleidet.

Durch die Kollision mit dem Streifenwagen und während der Festnahme wurden sechs Beamte verletzt. Am Polizeiauto entstand ein Totalschaden.

Einvernahme: "Es tut mir sehr leid"

Der 33-Jährige wurde noch am Montagabend einvernommen. Er gab an, dass ihm das alles sehr leid tue und er sich entschuldigen wolle. Warum er zu dieser rasanten Flucht quer durch die Innenstadt angesetzt hatte, dazu wollte der 33-Jährige vorerst keine Angaben machen. Ein Alkotest fiel laut Polizei negativ aus, doch ein Drogenschnelltest sei positiv auf Cannabis und Kokain gewesen. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert. Ein Haftrichter wird am Dienstag entscheiden, ob Untersuchungshaft verhängt wird. Der 33-Jährige wird von Anwalt Kurt Jelinek vertreten. "Mein Mandant bedauert den Vorfall sehr. Ich gehe davon aus, dass seine Zurechnungsfähigkeit erheblich herabgesetzt war", sagt Jelinek.