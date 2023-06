Verfolgungsjagd in der Stadt Salzburg: Sechs Polizisten bei Großeinsatz verletzt

Eine Person auf dem Gehweg leicht verletzt

Dort wollte ein beherzter Fahrradkurier der Verfolgungsjagd ein Ende setzen und stellte sich dem heranfahrenden Škoda in den Weg. Doch auch davon ließ sich der 33-Jährige nicht zum Anhalten bewegen. Der Fahrradkurier sprang noch zur Seite, der Pkw kollidierte mit dem Rad. Der Salzburger fuhr weiter über den Müllner Steg in die Schwarzstraße, durch den Mirabellgarten und in die Schrannengasse. Auf seiner Fahrt fuhr der Lenker auf der Fahrbahn sowie auf dem Gehsteig. Dabei beschädigte er mehrere Plakatständer und Poller. Personen, die sich auf dem Gehsteig befanden, konnten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Dabei wurde eine Person durch den Sprung leicht verletzt.

Am Polizeiauto entstand ein Totalschaden

In der Schrannengasse, die er entgegen der Fahrtrichtung befuhr, konnte der Mann angehalten werden: Ein Polizeiwagen versperrte dort die Straße. Der Lenker prallte mit dem Polizeiauto zusammen - die Fahrt wurde damit rasant beendet und es klickten die Handschellen.

Durch die Kollision mit dem Streifenwagen und während der Festnahme wurden sechs Beamte verletzt. Am Polizeiauto entstand ein Totalschaden. Der flüchtende Lenker wies Zeichen einer Beeinträchtigung auf. Ein Bericht über weitere Untersuchungen auf Drogen- oder Alkoholkonsum stand noch aus.

Ob noch weitere Personen verletzt wurden, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 33-Jährige wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht und muss nun mit straf- und verwaltungsrechtlichen Konsequenzen rechnen.