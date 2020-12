Verfolgungsjagd in Salzburg: Auto landete im Bach

Ein 26-Jähriger hatte sich im Juli über das sogenannte Darknet ein Kilo an Amphetamin bestellt. Das Zollfahndungsamt Köln wurde auf das Paket aufmerksam, was zu den Ermittlungen führte. Bei einer …

Wirtschaft

Zufrieden mit der Kundenfrequenz am letzten Einkaufssamstag vor Weihnachten und damit dem mittlerweile dritten Lockdown ab Stefanitag zeigt man sich in Einkaufszentren in Salzburg.