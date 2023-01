Verfolgungsjagd mit Polizei in Salzburg: Jugendliche stahlen zwei Autos und etliche Wertgegenstände

Die vier Jugendlichen konnten nach einer Verfolgungsjagd angehalten werden. Der Lenker wurde festgenommen.

Ein 17-jähriger Bursch aus dem Flachgau und seine 13-jährige Freundin aus der Stadt Salzburg nahmen einen vor einem Wohnhaus in Seeham geparkten Pkw unbefugt in Betrieb (Fahrzeug war nicht versperrt und der Schlüssel befand sich im Zündschloss). Dann fuhren sie nach Salzburg, holten dort einen 15-jährigen Burschen und dessen 14-jährige Freundin ab. Anschließend fuhren sie gemeinsam mit dem gestohlenen Pkw in den Bezirk Gmunden. Dort öffneten die Burschen zahlreiche unversperrt abgestellte Fahrzeuge und entwendeten Gegenstände im Gesamtwert eines dreistelligen Eurobetrages.

Zweites Auto wurde gestohlen

Danach nahmen die Burschen in Gmunden vor einem Wohnhaus einen Pkw, der unversperrt mit angestecktem Schlüssel abgestellt war, ebenfalls unbefugt in Betrieb. Während sie das zuvor in Seeham gestohlene Fahrzeug in Gmunden stehen ließen, fuhren sie mit dem anschließend gestohlenen Auto nach Bergheim. In Bergheim wurde eine Polizeistreife im Zuge von Verkehrskontrollen auf den Pkw aufmerksam und versuchte diesen anzuhalten. Der Fahrzeuglenker widersetzte sich der Anhaltung und versuchte mit gefährlichen Fahrmanövern und weit überhöhter Fahrgeschwindigkeit zu flüchten, wobei es nur durch Glück nicht zu schweren Unfälle gekommen ist. Nachdem das Auto angehalten werden konnte, wurde der Lenker festgenommen. Alle Jugendlichen waren zu den Diebstählen geständig. Es wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Salzburg erstattet, berichtet die Polizei.