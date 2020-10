Verheerender Wohnwagenbrand in Seekirchen: 80-Jähriger ist im Spital verstorben

Das Feuer dürfte im Bereich des Gasherdes vom Wohnwagen des Seniors ausgebrochen sein.

Jener 80-jährige Mann, der am Samstagabend am Campingplatz des Seekirchener Strandbades Seekirchen mit lebensgefährlichen Verletzungen aus seinem brennenden Wohnwagen geholt werden konnte, ist nun im Spital verstorben. Das teilte Polizeisprecherin Irene Stauffer am Montagnachmittag mit.

Wie berichtet, waren bei dem verheerenden Feuer zwei Wohnwägen samt ihren Vorbauten komplett abgebrannt. Eine Spaziergängerin hatte gegen 20.30 Uhr das Feuer im Wohnwagen des 80-jährigen Flachgauers bemerkt und den Notruf verständigt. Zudem wurden ein 57-jähriger Niederösterreicher und seine 54-jährige Ehefrau, die beim Strandbad Seekirchen über das Wochenende campten, auf den Brand aufmerksam.

Dem couragierten Niederösterreicher war es gelungen, den schwer verletzten 80-Jährigen aus dessen Wohnwagen ins Freie zu ziehen, ehe sich die Flammen rasant ausbreiteten, einen weiteren Wohnwagen samt Vorbau ergriffen und letztlich auch gänzlich einäscherten. Die Gesamtschadenshöhe wurde vorläufig mit zumindest 100.000 Euro beziffert.

"Der Brand ist den Ermittlungen zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit in der kleinen Küchenzeile vom Wohnwagen des 80-Jährigen ausgebrochen. Und zwar im Bereich des dortigen Gasherds", sagte Polizeisprecherin Irene Stauffer auf SN-Anfrage. Der Senior dürfte sich dort wohl gerade etwas zum Essen zubereitet haben. Und wahrscheinlich dürften sich dabei in unmittelbarer Nähe zur Kochstelle befindliche, leicht brennbare Materialien entzündet haben - wohl wegen der Strahlungshitze.

Die Freiwillige Feuerwehr Seekirchen war mit insgesamt 42 Mitgliedern und sechs Fahrzeugen im Löscheinsatz gewesen, das Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen und neun Helfern. Die Rettungskräfte hatten den schwerst verletzten, leblosen 80-Jährigen reanimieren können - er wurde ins Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert. Dort kämpften die Ärzte letztlich aber vergeblich um sein Leben.