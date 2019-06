Auch im zweiten Sommer seit Bestehen des Anti-Gesichtsverhüllungsgesetzes muss die Polizei im Pinzgau zahlreiche Verstöße ahnden.

Im heurigen Juni seien mehr Organmandate verhängt worden als im Vorjahresmonat, sagt Bezirkspolizeikommandant Kurt Möschl.

Seit Oktober 2017 ist es verboten, das Gesicht zu verhüllen. Dennoch sind in Zell am See viele verschleierte Frauen unterwegs. Was läuft da ...