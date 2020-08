Verirrt und ohne festes Schuhwerk: 29-jähriger Wanderer in Obertauern geborgen

Ein deutscher Urlauber hat die Route unterschätzt. Die Bergrettung musste schließlich ausrücken.

Bereits am Dienstagmorgen unternahm ein 29-jähriger deutscher Urlauber alleine bei besten Witterungsverhältnissen eine Wanderung in Obertauern. In leichter Sportbekleidung jedoch ohne festem Schuhwerk traf er zur Mittagszeit auf einer bewirtschafteten Hütte in 1.900 Metern Seehöhe ein. Dort plante er mit Hilfe seiner mitgebrachten Landkarte seine weitere Tour. Am frühen Nachmittag setzte er den Marsch fort und unterschätzte laut eigenen Angaben die Route. Da er sich bei Einbruch der Dunkelheit noch in einer Seehöhe von etwa 2.200 Metern befunden hatte, beschloss er, die Nacht mit einer dünnen Baumwolldecke unter freiem Himmel am Berg zu verbringen.

Bei Sonnenaufgang am 26. August 2020 setzte er die Wanderung fort und geriet in felsiges Gelände, wo er nicht mehr weiter konnte. Mittels Handy setzte er den Notruf ab und wartete an einem Felsvorsprung auf das Eintreffen der Bergrettung. Nachdem durch die Rettungskräfte eine Sicherung erfolgte, wurde der unverletzte Wanderer vom Polizeihubschrauber mittels Tau geborgen.

Quelle: SN