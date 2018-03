Verirrte Wintersportler gerettet

Drei Holländer kamen im Skigebiet Kitzsteinhorn in unwegsames Gelände. Sie konnten unverletzt geborgen werden.

Die Skifahrer beziehungsweise Snowboarder verirrten sich am Freitag im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn. Die jungen Leute im Alter zwischen 26 bis 31 Jahre fuhren auf der Sonnenkarabfahrt talwärts. Dabei fuhren sie nach dem gekennzeichneten Pistenende im freien Gelände weiter talwärts. Sie überstiegen beziehungsweise durchfuhren zwei Absperrungen; trotz Warnhinweisen über Absturzgefahr und Lawinengefahr. Bei einem Felsabbruch kamen die Skisportler schließlich zum Stehen. Da sie wegen des unwegsamen Geländes und der Schneemassen nicht mehr zurück konnten, rief das Trio via Handy um Hilfe. Sie wurden vom Polizeihubschrauber Libelle aus der gefährlichen Lage befreit und unverletzt zu Tal gebracht. Auch die Bergrettung Kaprun war an der Bergung beteiligt.

(SN)