Verkäuferin entwendete Geld mit gefälschten Gutschriften

Die 28-Jährige soll rund 5.000 Euro aus der Kassa genommen haben.

Mit fingierten Gutschriften hat eine 28-jährige Angestellte in den vergangenen Monaten rund 5.000 Euro aus der Kassa ihres Arbeitsgebers, einem Geschäft in einem Salzburger Einkaufszentrum, entwendet. Die Frau habe eigenständig Gutschriften für retournierte Produkte und gesonderte Kassenbons erstellt und dann das Bargeld an sich genommen.

Begonnen habe die Frau mit ihren Manipulationen im November 2022, mehrmals im Monat stellte sie Gutschriften über dreistellige Beträge aus, sagte eine Sprecherin der Polizei zur APA. Ihr Vorgehen fiel am 15. September auf, als die Geschäftsleitung feststellte, dass Lagerbestand und Ist-Bestand der Waren nicht übereinstimmten. Die Verkäuferin ist geständig und wurde angezeigt.