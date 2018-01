Verkauf der 1000 Wüdara-Gschnas-Karten startete

Die Leica Galerie in Salzburg feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen. "Ich bin immer nur so gut wie mein nächstes Bild", erzählt US-Starfotograf Ralph Gibson. Seit fast 60 Jahren vertraut der 79-Jährige dabei …

Politik

Am Montagabend soll entschieden werden, wer für die SBG als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 22. April geht. Nach dem Rücktritt des Landesrats sieht Hans Mayrs Stellvertreter eine politische Intrige. …