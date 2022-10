Die Herbstferien beginnen - hier kann es in Salzburg Stau geben

Die Herbstferien ermöglichen heuer eine schulfreie Woche in ganz Österreich. Sie starten mit dem Nationalfeiertag am Mittwoch und enden am kommenden Montag. Auch die beiden darauffolgenden Tage (Allerheiligen, Allerseelen) sind noch schulfrei. Auf den Straßen wird jede Menge los sein.

"So manche werden die Zeit nützen und bereits am Dienstag in die Herbstferien aufbrechen. Das kann speziell am späteren Nachmittag zu Staus auf den Stadtausfahrten führen", sagt Ö3-Verkehrsexperte Bernhard Walther.

Im Zentralraum Salzburg soll es dabei folgende Stau-Hotspots geben:

Auf der Vogelweiderstraße stadtauswärts und auf der Münchner Bundesstraße vor einer Baustelle zwischen der Auffahrt Salzburg-Mitte und der Grenze Freilassing. Aber das ist nicht alles.

Ferienbeginn in Bayern

Auch unsere Nachbarn in Bayern starten am Samstag in einwöchige Herbstferien. "Das lässt dichten Reiseverkehr auch auf Österreichs Transitstrecken erwarten, etwa in Salzburg auf der Tauernautobahn, in Tirol auf der A13, der Brennerautobahn, oder auch auf der B179, der Fernpass-Strecke", warnt der Ö3-Verkehrsexperte.

Gleichzeitig enden am Wochenende die Herbstferien in sechs weiteren Bundesländern (Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen). Spätestens am Sonntagnachmittag ist daher auf einigen Routen mit erhöhtem Rückreiseverkehr zu rechnen, wie auf der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), oder der Fernpassstrecke (B179), außerdem mit Wartezeiten an einigen Grenzübergängen, u.a. in Salzburg vor den Grenzkontrollen am Walserberg. Der dichte Verkehr wird sich auch am Deutschen Eck auf den Autobahnen A8 und A93 bemerkbar machen.

Salzburger Lokalbahn: Streckensperre

Für den Umbau des Bahnhofs Bürmoos wird, wie berichtet, eine Teilstrecke der Salzburger Lokalbahn von Mittwoch, den 26. Oktober bis Montag, den 14. November gesperrt. Im Abschnitt zwischen Weitwörth-Nußdorf und Lamprechtshausen bzw. Bürmoos und Eching fahren während der Bauzeit keine Züge. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert. Der Regionalbus 880 wird von Oberndorf bis Weitwörth-Nußdorf verlängert. Für Fahrgäste von und nach Arnsdorf steht täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr ein Shuttle-Bus zur Verfügung.