Reisewochenende mit viel Hitze und Stau: Land plant keine Abfahrtssperren

Dem Land Salzburg steht wieder einmal ein verkehrsintensives Wochenende bevor. Der Donnerstag-Feiertag wird Kurzurlauber auf den Plan rufen, eine Rückreisewelle rollt am Samstag an und es wird sehr heiß.

Das Stauwochenende der Pfingstfeiertage von Anfang Juni könnte an diesem Wochenende eine Neuauflage erleben. Mit dem Fronleichnamsfeiertag am Donnerstag beginnt für viele Menschen ein verlängertes Wochenende, der ÖAMTC erwartet lebhaften Ausflugs- und Reiseverkehr und Staus.

Denn jene Reisewelle, die zu Pfingsten über Salzburg in Richtung Süden gerollt ist, wird nun in der Gegenrichtung erwartet. Mit Stau ist daher vor allem am Samstag auf der Tauernautobahn sowie auf der Westautobahn in Richtung Walserberg zu rechnen.

Abfahrtssperren wie zuletzt zu Pfingsten seien an diesem Wochenende allerdings keine geplant, hieß es im Büro von Verkehrsreferent Stefan Schnöll (ÖVP). Diese Sperren sollen verhindern, dass "Stauflüchtlinge" über Autobahn-Anrainergemeinden ausweichen.

Das war zu Pfingsten trotzdem eingetreten, die Volksseele kochte. Und an diesem Stauwochenende sind ohnehin mehr als 30 Grad vorhergesagt.