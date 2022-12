Salzburg: Münchner Bundesstraße ab Weihnachten vierspurig befahrbar

Das "Nadelöhr" auf der B155 Münchner Straße zwischen Salzburg Mitte und der Saalachbrücke ist ab 23. Dezember vorerst Geschichte. Es stehen dann vier Fahrspuren zur Verfügung.

Seit 14 Monaten wird am Ausbau der Münchner Straße in Salzburg Liefering gearbeitet. Vor Weihnachten ist nun ein Großteil der Baustelle abgeschlossen und es sind ab 23. Dezember (Freitag) durchgehend zwei Fahrstreifen in jede Richtung frei. Restarbeiten folgen ab Februar, sobald es das Wetter zulässt. Der noch fehlende Geh- und Radweg stadteinwärts sowie die Fahrbahndeckschicht werden im Frühjahr finalisiert.

In den kommenden Tagen werden auf der Münchner Straße noch die Oberleitungen für den Bus verlegt, die Ampeln adaptiert und Bodenmarkierungen aufgebracht. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP): " Wir liegen damit besser im Zeitplan als ursprünglich geplant. Über die Feiertage gibt es dann schon je zwei Fahrspuren in beide Richtungen. Damit haben wir ein Nadelöhr im Verkehrsgeschehen der Landeshauptstadt entschärft und sorgen für mehr Sicherheit aller Verkehrsteilnehmern, egal ob Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer oder Nutzer des öffentlichen Verkehrs."