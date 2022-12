Salzburg: Radfahrer dürfen erstmals auch bei Rotlicht an Kreuzung geradeausfahren

Seit 1. Oktober ist eine Novelle zur Straßenverkehrsordnung in Kraft. Diese ermöglicht der Behörde, Kreuzungen zu bestimmen, an denen Radfahrerinnen und Radfahrer auch bei roter Ampel rechts abbiegen oder geradeaus fahren dürfen. In der Stadt Salzburg ist es nun soweit.

SN/stadt salzburg/alexander killer So sieht das Verkehrszeichen an der Ampel in Schallmoos aus.