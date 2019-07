Verkehr, Sperren und Stau entlang der Tauernautobahn: "Es geht brutal zu"

Die Abfahrtssperren am Samstag und Sonntag von 6 bis 20 Uhr sind auf allen Ausfahrten der A10 Tauernautobahn von Puch-Urstein bis St. Michael im Lungau in Kraft. Der Verkehr nimmt zu, ebenso Staus. ÖAMTC-Stauberater Martin Bühringer: "Jetzt wird's knackig".

Der Verkehr und die damit einhergehenden Verzögerungen nehmen immer mehr Fahrt auf: Viele Tausend Lenker waren schon am frühen Samstagmorgen stundenlang in Richtung Süden unterwegs. Etliche von ihnen kommen aus Nordrhein-Westfalen, wo gerade die Sommerferien begonnen haben, ebenso wie in Teilen der Niederlande.

ÖAMTC-Stauberater Martin Bühringer im SN-Gespräch: "Es geht brutal zu. Vom Walserberg bis Hallein steht quasi alles, es hat nahe des Grenzübergangs einen Auffahrunfall gegeben." Maximal zäh fließender Verkehr sei in den Kilometern davor und auch danach möglich. Der Zeitverlust beträgt derzeit etwa eine dreiviertel Stunde. Bühringer hat die Kollegen von der Polizei gefragt - diese hätten ihm gesagt, dass derzeit noch keine Kontrollen der Abfahrtssperren geplant seien, gelten würden die Sperren aber fix.

Und zum Thema Blockabfertigung? Auch diese sei noch nicht gestartet - "erst, wenn die Autos zwischen St. Michael und Zederhaus stehen".

Auch in Tirol ist der Verkehr sehr stark, streckenweise gibt es Stau.

Gesperrt war die B320 zwischen Radstadt Mandling - wegen Arbeiten nach einem Unfall. Laut Auskunft der Einsatzkräfte hat es mehrere Verletzte gegeben. Zwei Autos sind offenbar kollidiert.

Weitere Informationen folgen.