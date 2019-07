Verkehr, Sperren und Stau entlang der Tauernautobahn: "Jetzt wird's knackig

Die Abfahrtssperren am Samstag und Sonntag von 6 bis 20 Uhr sind auf allen Ausfahrten der A10 Tauernautobahn von Puch-Urstein bis St. Michael im Lungau in Kraft. Der Verkehr nimmt zu, ebenso Staus. ÖAMTC-Stauberater Martin Bühringer: "Jetzt wird's knackig.

Der Verkehr und die damit einhergehenden Verzögerungen nehmen Fahrt auf: Viele Tausend Lenker waren schon am frühen Samstagmorgen stundenlang in Richtung Süden unterwegs. Etliche von ihnen kommen aus Nordrhein-Westfalen, wo gerade die Sommerferien begonnen haben, ebenso wie in Teilen der Niederlande.

ÖAMTC-Stauberater Martin Bühringer im SN-Gespräch: "Auf der A10 geht es jetzt am Vormittag ziemlich rund. Am Knoten Salzburg staut es, ich bin gerade dorthin unterwegs." Bühringer sitzt den ganzen Tag auf seinem Motorrad für den Autofahrerclub, um Informationen zu liefern. Inwieweit die Abfahrtssperren kontrolliert werden, müsse er erst überprüfen.

Gesperrt war die B320 zwischen Radstadt Mandling - wegen Arbeiten nach einem Unfall. Laut Auskunft der Einsatzkräfte hat es mehrere Verletzte gegeben. Zwei Autos sind offenbar kollidiert.

