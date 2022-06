Stauchaos im Sommer in Salzburg: "Wir müssen uns damit abfinden"

Die Polizei in Salzburg sieht keinen Ausweg aus dem Stauchaos im Sommer. Auch eine etwaige Blockabfertigung an der Grenze werde das Verkehrsproblem nicht lösen können.

Heftige Kritik kam nach dem Pfingstwochenende von Bürgermeistern so mancher Gemeinde entlang der Tauernautobahn. Trotz Abfahrtssperren hätten Urlauber versucht, die Autobahnstaus zu umfahren. Verstopfte Ortschaften waren die Folge.

Eine Kritik, die Günter Reiner, stellvertretender Leiter der Landesverkehrsabteilung des Polizeikommandos Salzburg, so nicht stehen lassen will. "Die Abfahrtssperren haben aus unserer Sicht geklappt." Er sei am Samstag mit dem Hubschrauber entlang der Tauernautobahn unterwegs gewesen. "Da war klar ersichtlich, dass sich die Urlauber größtenteils an die ...